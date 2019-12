Warum wurde eine Religions-Lehrkraft suspendiert?

Auch die Erzdiözese, die für alle katholischen Religionslehrer zuständig ist, will sich nicht konkret dazu äußern. Die Diözesespricht derzeit „von keinen Hinweisen auf strafrechtlich relevante Vergehen“. Dennoch appelliert Sprecher Kurt Sonneck gleichzeitig an Schüler „sich umgehend an Eltern zu wenden, wenn Grenzen überschritten werden“.