Seiler und Speer: Einfach ehrlich und nachdenklich

Nachdenklicher

Nachdem sie mit Spaßhymnen wie „Ham kummst“ den heimischen Popolymp eroberten, schlagen sie in jüngster Zeit auch ernstere Klänge an. Auf ihrem aktuellen Album gibt es zum Beispiel das nachdenkliche „Servas Du“, das Seiler für seinen verstorbenen Großvater geschrieben hat - und das das Duo nun gemeinsam mit Wolfgang Ambros eingespielt hat. Oder „Weust a Mensch bist“, eine Danksagung an Seilers Mutter. „Wir sind keine 19 mehr. Da wird man automatisch ernster und reifer und beschäftigt sich mit wichtigeren Themen“, so Seiler.