Engländer warnen: Kein „Urlaubsspiel“ in Salzburg!

Der Weihnachtstrip des Titelverteidigers in die Mozartstadt ist abgesagt! Liverpool verpasste gegen Napoli (1:1) in der Champions League den anvisierten Sieg und muss am letzten Spieltag in zwei Wochen in Salzburg zumindest ein Remis holen, um nicht hinter die Italiener und Österreichs Meister zurückzufallen. So schrieb auch die Zeitung „Liverpool Echo“ am Donnerstag: „Der Trip nach Salzburg im kommenden Monat wird nicht der fröhliche Urlaub, den viele Fans im hektischen Dezember-Programm erhofft haben.“ Man ist gewarnt!