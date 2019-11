Kollision im Zillertal: Pkw-Lenker (50) verletzt

Zur Kollision zwischen einem Lkw-Lenker (31) und einem Pkw-Fahrer (50) kam es am Donnerstag in den frühen Morgenstunden im Gemeindegebiet von Mayrhofen. Dabei erlitt der 50-Jährige erhebliche Verletzungen und musste in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden. Und auch im Gemeindegebiet von Ebbs ereignete sich am Mittwoch Abend ein Verkehrsunfall, verursacht durch einen alkoholisierten Fahrer.