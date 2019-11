„Dienstauto, Burg, Titel werden mir nicht fehlen“

Am Wahlabend haben Sie noch davon gesprochen, bleiben zu wollen. Am Montag dann doch der Rücktritt. Wie kam der Sinneswandel?

Zum einen habe ich versprochen, erst mit der Familie zu sprechen. Und dann habe ich bei den ersten Schützenhöfer-Reaktionen gesehen, dass es schwierig wird, noch eine Vertrauensbasis aufzubauen. Außerdem wollte ich mich noch in den Spiegel schauen können. In der Früh habe ich dann meine Frau und Kinder informiert, und die Reaktionen, insbesondere die von Minna, haben mich bestärkt. Ich war am Montag das erste Mal bereits um 17 Uhr zu Hause, habe mit meiner Tochter die Englisch-Aufgabe gemacht und währenddessen nicht dreimal aufs Handy schauen müssen. Da hab ich gespürt, wie gut ihr das tut.