Ex-Minister Leichtfried übernimmt steirische SPÖ

„Führung für eine befristete Zeit“

Leichtfried bedankte sich bei Michael Schickhofer für dessen „Einsatz, Engagement, Ehrlichkeit, Anstand und Konsequenz, mit der er in diese Situation gegangen ist. Wir müssen über die kurzfristige und mittelfristige Zukunft nachdenken. Ich bin beauftragt, die Führung für eine befristete Zeit zu übernehmen. Lang wird Koalitionsgespräche führen, so wir in Verhandlungen kommen, um dann die Dinge auf eine längerfristige Basis zu stellen“, sagte Leichtfried. Auf die Frage, ob er den Parteivorsitz übernehmen könnte, antwortete der Vizeklubchef, dass er in Wien eine „sehr interessante Aufgabe“ habe.