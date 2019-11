Koala „Lewis“ musste eingeschläfert werden

Es waren Szenen, die wohl das Herz jedes tierlieben Menschen berührten. Unter Lebensgefahr hatte eine Frau vor einer Woche während der verheerenden Buschfeuer in New South Wales in Australien einen Koala aus der Flammenhölle gerettet und ihn in Sicherheit gebracht. Das Beuteltier, das „Lewis“ genannt wurde, hatte jedoch schwerste Wunden davongetragen, wurde in der Folge in einer Aufzuchtstation liebevoll umsorgt. Nun mussten die Pfleger jedoch eine schwere Entscheidung treffen - und den Koala von seinem Leid erlösen.