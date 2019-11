Das hat die Black-Friday-Woche heute zu bieten

Bereits seit Montag läuft bei Amazon die Black-Friday-Woche, in welcher der Onlinehändler schon vor dem eigentlichen Black Friday mit tollen Angeboten und Schnäppchen lockt. Auch am heutigen Mittwoch lohnt es sich, einen Blick in den Online-Shop zu werfen. Wir haben alle Topseller für Sie zusammengefasst.