Irakischer Minister unter Sozialbetrugsverdacht

Ist der irakische Verteidigungsminister ein Sozialbetrüger? Die schwedische Polizei ermittelt mehreren Medienberichten zufolge gegen Najah al-Shammari, der jahrelang in Schweden gelebt hat und seit 2015 auch die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt. Shammari, der seit Juni der Regierung in Bagdad angehört, habe unter falschem Namen Familien- und Wohnbeihilfe in Schweden kassiert, lautet der Vorwurf.