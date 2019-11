Neuer Speicher für zwei Millionen Liter Wasser

In die Bäder fließt Geld, in die Friedhöfe, in den Fuhrpark der Abfall-Teams und auch in jenen der Linz-Linien! „Doch bei vielen Investitionen dreht es sich um existenzielle Daseinsvorsorge“, sagt Bürgermeister Klaus Luger, der auch Aufsichtsratschef der Linz AG ist, „da würde man es erst merken, wenn sie nicht mehr da sind und funktionieren“.