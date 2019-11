Schicksalsschlägeprasseln auf Familie

Vorwärts schauen

„Wir versuchen, vorwärts zu schauen und aus jedem Tag das Beste zu machen“, erklärt Mutter Andrea und streichelt dabei dem 15-jährigen Leon liebevoll über den Kopf. Vor acht Jahren traf ihn das Schicksal als ersten. Beim damals Siebenjährigen traten in dessen Vorschuljahr gravierende Herzprobleme auf. Er wurde immer schwächer und matter, musste sich schon nach der geringsten Anstrengung niederlegen. Schon kurz nach der Geburt hatten Ärzte bei ihm einen Ventrikelseptumdefekt (VSD) - bei Leon waren es zwei Löcher in den Herzkammern - diagnostiziert. Schließlich war ein Eingriff nicht mehr aufschiebbar. Am 18. Mai 2011 wurde Leon operiert. „Diese Herzprobleme haben ihn in seiner Entwicklung gebremst, er musste deshalb eine Sonderschule besuchen“, sagt die Mutter.