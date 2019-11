Wiener Wildschweine unerwünscht!

Der Wiener Forstdirektor Andreas Januskovecz schilderte in der vergangenen Woche sein Leid bezüglich der hohen Zahl an Wildschweinen in der Bundeshauptstadt. Im letzten Jahr sollen schon mehr als 160 Tiere abgeschossen worden sein. Ein Satz zur genaueren Vorgehensweise des Magistrats sorgte dabei wieder einmal für gehörigen Wirbel - nicht in Wien, sondern im benachbarten Niederösterreich: „Dort, wo Jagen aktuell zu gefährlich ist, werden Lebendfallen eingesetzt . Bereits Dutzende gefangene Wildschweine wurden später im nahe gelegenen Wienerwald ausgesetzt!“ Den blau-gelben Bauern und Jägern stockte bei dieser lapidaren Anmerkung der Atem. In einem offenen Brief erklärt ein Revierleiter nun die Empörung. „Nicht nur, dass wir in den Wienerwaldrevieren ohnehin nachweislich mit der Überpopulation an Wildschweinen zu kämpfen haben, werden diese Probleme noch verschärft, indem jetzt aus Wien die Wildschweine exportiert werden. Wir fassen einfach am Jahresende die Schäden zusammen und werden dem Magistrat eine aliquote Rechnung für die entstandenen Schäden zukommen lassen“, so Gerald Seidler wütend.