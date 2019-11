Steiermark wählt: Alles spricht für ÖVP-Triumph

Das dürfte rechnerisch aber nur möglich sein, wenn die KPÖ (wieder) und die NEOS (erstmals) in den Landtag einziehen. Entscheidend ist für beide Parteien, ob sie das Grundmandat im Wahlkreis Graz/Graz-Umgebung schaffen. Da mehr als 100.000 Wahlkarten ausgezählt werden, könnte die Entscheidung darüber erst am Montag fallen. KPÖ-Spitzenkandidatin Claudia Klimt-Weithaler gab sich am verregneten Wahlsonntag nervös und hoffnungsvoll zugleich: „Nervös sind wir sehr. Die Stimmung in den letzten Tagen war sehr gut. Jetzt müssen wir aber schauen, ob es sich ausgeht. Ich hoffe es sehr“, so Klimt-Weithaler.