SPÖ: Schickhofer weiß nicht, ob Rendi-Wagner kommt

Geplant ist es laut SPÖ nicht, dass Rendi-Wagner am Wahlabend kommt. Er nehme am 9. Dezember jedenfalls wieder am Bundesvorstand der SPÖ teil, so Schickhofer, der sich angesichts der Turbulenzen in der Bundes-SPÖ für die Zeit des Wahlkampfes aus den Bundesgremien ausgeklinkt hatte.