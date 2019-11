Lechtal: Massentötung von Wild im Gatter geplant

„Da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen, denn wir haben derzeit gar keine Tbc-Epidemie. In zwei, drei Minuten wird ein Schießkommando das Wild einfach niedermähen“, wettert Bürgermeister Norbert Lorenz aus Kaisers. Ihn erreichte kürzlich ein Bescheid der BH Reutte, wonach dafür zu sorgen sei, dass die Tiere nur noch an der Fütterungsstelle „Holzrinner“ gefüttert werden. Damit wird das Wild in ein kürzlich eigens errichtetes Gatter gelockt. Dort soll die Massentötung stattfinden - notfalls mit Nachtsichtgeräten. Im benachbarten Steeg sollen bei einer ähnlichen Aktion vor einigen Jahren Schützen aus Salzburg angeheuert worden sein, weil sich kein örtlicher Jäger fand.