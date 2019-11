Polit-Streit um Fotofestival

In einem Monat kommt das Christkind, in zwei wird in 567 Gemeinden gewählt. Beides wirft schon seine Schatten voraus. So will die Bürgerliste Wir Badener die Förderungen für das große „La Gacilly“-Fotofestival so rasch wie möglich einstellen. Und das obwohl die Ausstellung mit Werken internationaler Künstler heuer 266.751 Besucher in die Stadt gelockt hat – ein Plus von 41 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr.