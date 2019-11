„Empfehle Wirt Besuch auf Lungenkrebsstation“

„Würde Umdenken bewirken“

Dass die Stadträtin nun bei Peter Binder in Floridsdorf auf ein „Andy Borg Hendl mit Salat“ (das gibt es wirklich) vorbeischaut, ist extrem unwahrscheinlich. In Tränen scheint sie über das Hausverbot nicht auszubrechen. Zur „Krone“ sagt sie am Freitag: „Ich würde dem Lokalbetreiber einen Besuch der schwer kranken Menschen auf einer Lungenkrebsstation empfehlen. Das würde mit Sicherheit ein Umdenken bewirken und verdeutlichen, warum wir so stark für ein Rauchverbot gekämpft haben.“