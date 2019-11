Raucherdebatte: Wirt erteilt Ulli Sima Lokalverbot

Für seine Gastfreundschaft ist Heurigenwirt Peter Binder in seinem Grätzel in Wien bekannt. Bei einer Wienerin sieht der Floridsdorfer allerdings rot: Ulli Sima. Für die SPÖ-Umweltstadträtin deckt der Wirt keinen Tisch, die streitbare Politikerin hat in Jedlersdorf sogar Lokalverbot. Grund: ihr vehementes Eintreten für das Nichtraucherschutzgesetz in der Gastronomie.