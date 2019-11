Bernd Wiesberger muss Tour-Gesamtführung abgeben

Österreichs Golf-Profi Bernd Wiesberger hat am zweiten Tag des mit 8 Mio. Dollar dotierten Finalturniers in Dubai seine Führung in der Europa-Tour-Gesamtwertung vorerst abgeben müssen. Der Burgenländer scorte am Freitag mit einer 71er-Runde einen Schlag unter Par. Der Engländer Tommy Fleetwood, in Dubai aktuell Zweiter, war um drei Schläge besser und liegt gesamt vor Wiesberger.