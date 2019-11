Missbrauchsvorwürfe: Kindergarten geschlossen

„Dirty Campaigning“

Die Betreiber weisen die erhobenen Vorwürfe zurück, wie Rechtsanwältin Astrid Wagner erklärte. So werde von „einer ganz kleinen Gruppe von Eltern hier ein regelrechtes ,Dirty Campaigning‘ betrieben“, so Wagner gegenüber dem ORF. Diesen stünde eine große Gruppe von „Eltern von 28 Kindern gegenüber, die absolut zufrieden sind“, ließ sie wissen. Die Suppe sei sehr dünn, schaue man in den Gerichtsakt.