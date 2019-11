Nach Stotterstart: Wiesberger verteidigt Führung

Golfprofi Bernd Wiesberger hat zum Auftakt des hoch dotierten Finalturniers in Dubai seine Führung in der Europa-Tour-Gesamtwertung als 14. verteidigt. Der Burgenländer spielte am Donnerstag eine 70er-Runde von zwei unter Par. Damit hielt er sich seine zum Auftakt deutlich besseren Tour-Verfolger Jon Rahm (3. mit 66 Schlägen) und Tommy Fleetwood (4./67) vom Leibe. Und das trotz eines durchwachsenen Starts. Hielt Wiesberger nach neun Löchern noch als 26. bei Par. Drei seiner vier Konkurrenten um den Gesamtsieg lagen im Tageszwischenklassement sogar vor ihm.