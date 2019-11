Frau (50) stirbt bei Kollision mit Lkw auf B 137

Tödlich endete am Donnerstag kurz nach 5 Uhr früh auf der B 137 bei Krenglbach ein Crash zwischen einem Auto und einem Lkw. Die 50-jährige Pkw-Lenkerin war aus unbekannter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und in den Transporter gekracht. Dabei wurde das Wrack auf ein angrenzendes Grundstück geschleudert. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Sie war im Wrack ihres Wagens eingeklemmt. Der verletzte Lkw-Fahrer (47) aus Linz wurde ins Klinikum Wels eingeliefert. Drei Feuerwehren, Rettungsdienst, Notarzt und die Polizei standen im Einsatz.