Davis-Cup-Ärger! Nadal: „Zuseher müssen arbeiten“

Dem Tennis-Weltranglistenersten Rafael Nadal ist der Einstieg ins Davis-Cup-Finalturnier in Madrid am Dienstagabend geglückt. Auch dank seinem Sieg im Einzel gewann Spanien gegen Russland 2:1. Die Iberer waren durch eine Dreisatz-Niederlage von Roberto Bautista Agut gegen Andrej Rublew in Rückstand geraten, Nadal korrigierte dies durch einen 6:3 und 7:6(7)-Sieg gegen Karen Chatschanow. Kritik gab es an den späten Ansetzungen!