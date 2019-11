Zivilschutzalarm wurde in Obervellach aufgehoben

Nachdem am Dienstag in den frühen Morgenstunden der Zivilschutzalarm in Mallnitz aufgehoben werden konnte, folgte am Nachmittag auch die Gemeinde Obervellach. Vorerst noch aufrecht sind Zivilschutzalarme in Reißeck, Berg im Drautal und Feld am See sowie Zivilschutzwarnung in Flattach.