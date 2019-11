Betrunkener von Unbekannten brutal verprügelt

Drei oder vier unbekannte Männer, vermutlich ausländischer Herkunft, schlugen am 16. November, um 21.50 Uhr, in Mattighofen einen 27-Jährigen aus dem Bezirk Braunau nieder. Die Unbekannten attackierten den Braunauer am Stadtplatz ohne ersichtlichen Grund und konnten unerkannt flüchten. Das Opfer erlitt durch die Schläge eine Prellung und Hämatome im Bereich der Nase und in Folge eines Sturzes, der vermutlich mit den vorangegangenen Schlägen in Zusammenhang stand, eine Platzwunde an der Stirn. Es wurde vom Roten Kreuz Mattighofen erstversorgt.