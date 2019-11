Casino-Affäre: Sondersitzung am kommenden Dienstag

Kommt auch U-Ausschuss?

Ob es auch einen Untersuchungsausschuss zu Postenbesetzungen in der staatsnahen Wirtschaft geben wird, ist noch offen. Allerdings zeigten sich alle Parlamentsparteien gesprächsbereit, die SPÖ plädierte am Dienstag für einen U-Ausschuss, der auch das Thema Ibiza-Skandal bearbeitet. Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker warb in einem informellen Schreiben zudem für eine Ausweitung der Prüfungskompetenzen ihrer Behörde - kurzum: Man ist sich noch nicht wirklich einig, wer was prüfen soll. Doch das wirklich Heikle an einem U-Ausschuss wäre ohnehin etwas anderes: Wer nämlich in einem Strafverfahren als Beschuldigter geführt wird, kann im U-Ausschuss die Aussage verweigern. Und beschuldigt sind in der Causa ja alle Protagonisten, von Ex-Minister Löger bis hin zu Strache.