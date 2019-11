Bub (3) mit Blinddarmdurchbruch ausgeflogen

Zahlreiche Ortschaften seit Tagen ohne Strom

Probleme gab es auch noch in höhergelegenen Ortschaften, die bereits seit einigen Tagen ohne Strom sind - die Monteure des Landesenergieversorgers Kelag konnten wegen der gesperrten Straßen noch nicht alle Störungen beheben. Rund 800 Haushalte waren am Montagnachmittag noch ohne Strom, vor allem im Möll- und Lesachtal, in Mölbling und in Leppen bei Bad Eisenkappel. Massive Probleme gibt es in dem Bundesland nicht nur wegen des Schnees, sondern auch wegen Muren und Überflutungen.