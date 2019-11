Prominente Fürsprecher: Texas stoppt Hinrichtung

EU-Botschafter äußerte „erhebliche Zweifel an Schuld“

Der EU-Botschafter in den USA, Stravros Lambrindis, hatte den Gouverneur von Texas, Greg Abbott, aufgerufen, Reed zu begnadigen. Die Beweislage in dem Fall werfe „erheblichen Zweifel an Reeds Schuld auf“, schrieb Lambrindis am 30. Oktober in einem Brief.