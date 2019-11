Perger Volleyball-Ass ist beim Gegner Lehrerin

Kurioser Sitzplatz

Rieds Herren beginnen indes mit dem Aufbau „ihrer“ Messe-Halle, in der am 23. November Wien gastiert. Kurios: Sponsor „Postalm“ installiert in rund 3,5m Höhe einen Sessellift-Sitz, von dem aus je vier Zuschauer die Spiele künftig verfolgen können!