Wildunfall fordert Verletzte: Reh durchschlug Auto

Wilde Szenen spielten sich Donnerstagabend im Freilandgebiet der B 35 in Maissau ab. Gegen 17.30 Uhr stieß der Pkw-Lenker bei schlechter Sicht mit seinem Fahrzeug gegen einen Rehbock. Dieser wurde auf ein anderes Auto geschleudert „Der Wagen war völlig zerstört, Front- und Heckscheiben einfach pulverisiert“, so ein Augenzeuge. Die Lenkerin im Gegenverkehr, eine 46-Jährige aus dem Bezirk Krems-Land, kam nach dem folgenschweren Unfall mit ihrem Pkw von der Straße ab, dieser blieb in einem Feld stehen. Der 32-jährige Unfalllenker und weitere nachkommende Fahrer alarmierten, laut Polizei, umgehend die Einsatzkräfte und sogar der Notarzthubschrauber wurde angefordert. Mittels Helikopter wurde das Opfer in das Spital St. Pölten eingeliefert.