Einbrecher machten in Tirol Jagd auf E-Bikes

Einbruchsversuch in Hotel

In Pfunds hatten die Gauner, die irgendwann seit Montagnacht zuschlagen wollten, weniger Glück. Sie versuchten gewaltsam in die Garage des Hotels einzudringen, um vermutlich die darin befindlichen E-Bikes zu stehlen. „Durch den versuchten Einbruch wurden das Garagentor und die im Garagentor befindliche Türe beschädigt“, erklärt die Exekutive.