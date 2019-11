Wieder Wilderer in Tirol: Hirsch geschossen

Ein Wilderer hat in der Nacht auf Donnerstag in Tarrenz in Tirol (Bezirk Imst) einen Hirsch geschossen. Der Unbekannte trennte daraufhin das Haupt samt Enden sowie den linken hinteren Schlöglteil vom Kadaver ab, verlud die Teile in sein Fahrzeug und fuhr davon, berichtete die Polizei. Der Jagdpächter stellte eine Belohnung in Aussicht.