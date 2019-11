„Krone“-Austrägerin entging nur knapp Baugrube

„Im Schock habe ich weiter meine Zeitungen ausgetragen. Erst später habe ich realisiert, was passiert ist“, erzählt Patricia schockiert, dass sie nur knapp einem schlimmen Unfall entgangen ist. Ihre Route führt die Oberkärntnerin an einem Hotel in Bad Kleinkirchheim vorbei, wo gerade gebaut wird. Deshalb endet die Straße derzeit in einer 20 Meter tiefen Baugrube. Und diese war nicht abgesichert.