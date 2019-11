Kollision mit Lkw endet für Rennradfahrer tödlich

Ein 53-jähriger Rennradfahrer aus Dornbirn ist am Mittwochnachmittag nach einer Kollision mit einem Lkw gestorben. Der Unfall ereignete sich an einer Kreuzung in Wolfurt. Trotz einer Vollbremsung konnte der Lkw-Lenker den Zusammenprall nicht vermeiden. Der Radfahrer wurde durch die Kollision niedergestoßen und geriet unter das Fahrzeug. Er starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.