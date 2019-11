Tirols Lawinenwarner schon früh gefordert

An einen derartigen Blitzstart des Winters wie heuer kann sich Rudi Mair, der in seine bereits 30. Saison beim Lawinenwarndienst geht, jedenfalls kaum erinnern. „Wir verzeichneten die ersten Schneefälle ja schon am 8. September, die Schneemengen sind überdies außergewöhnlich groß ausgefallen und ein Ende der Schneefälle scheint vorerst ebenfalls nicht in Sicht.“