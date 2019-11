„Gift-Tauben“ landeten in Kärntner Wildstation

Allein in den vergangenen Jahren wurden in der Natur- und Wildstation mehr als 70 verletzte Straßen-, Wild- und Zuchttauben abgegeben. „Mehrere von ihnen waren markiert!“, erinnert sich der 62-Jährige: „Hätten wir von den ,Kamikaze-Tauben‘ gewusst, dann wären wir mit den Tieren vorsichtiger umgegangen. Verendete Tauben wurden sogar als natürliches Futtermittel an Tag- und Nachtgreifvögel verfüttert. Ich weiß nicht, ob einige meiner ehemaligen gefiederten Patienten nach der Freilassung draußen in der Natur elendig zugrunde gegangen sind.“