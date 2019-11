Bierlein warb bei Macron für Schutzinitiative

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat beim Pariser Friedensforum für die österreichische Initiative zum Schutz von Zivilisten bei bewaffneten Konflikten geworben. „Wir dürften das Leid der Zivilbevölkerung in Konflikten in besiedelten Gebieten nicht nur still bedauern. Nicht zu handeln darf keine Option sein“, betonte Bierlein am Dienstag vor zahlreichen Spitzenpolitikern in Paris.