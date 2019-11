Besucher Kabelbinder um Hals gelegt und zugezogen

Zum Start der Karnevalssaison in Köln (siehe Video oben) hat es mehrere gefährliche Angriffe auf Feiernde gegeben. Besonders schockierend: Ein Unbekannter hat am Montag einem Besucher von hinten einen Kabelbinder um den Hals gelegt und zugezogen. Ein Arzt im Sanitätszelt befreite den 22-Jährigen von dem Plastikband, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ein Sanitäter schilderte den Kriminalbeamten, dass es am frühen Vormittag einen ähnlichen Fall gegeben habe.