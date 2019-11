Westautobahn wird im Stadtgebiet endlich mautfrei

Die Grünen knüpften ihr Ok aber an die Bedingung eines Verkehrskonzepts für Salzburg. „Eine Ausnahme von der Vignettenpflicht muss der längst überfälligen Verkehrsentlastung der Stadt dienen. Insbesondere Tagesgäste und Individualverkehr müssen reduziert und am Stadtrand abgefangen werden“, betont die Grüne Nationalratsabgeordnete Astrid Rössler. Dem Pakt hat das Land zugestimmt. Neben Parkplätzen am Stadtrand und einem durchgängigen Leitsystem fordert Rössler auch attraktive Park- und Öffitickets. Geht es nach den Grünen wird die Ausnahmeregelung bis Ende 2021 evaluiert und die Entlastungseffekte analysiert. Zustimmung kommt auch von den Neos: „Wir haben die Mautbefreiung schon 2013 gefordert“, stellt Landessprecher Sepp Schellhorn fest.