Unfall stoppt wilde Amokfahrt

Eine Polizeistreife war bei einem Einkaufszentrum in Eisenstadt auf den verdächtigen Wagen mit holländischen Kennzeichen aufmerksam geworden. Als die Beamten das Blaulicht aufdrehten, stieg der Lenker jedoch aufs Gas. In einer Amokfahrt raste der 23-Jährige in Richtung ungarischer Grenze bei Klingenbach. Andere Autofahrer, die zu der Zeit auf der Straße unterwegs waren, mussten teilweise auf das Straßenbankett ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Beim Kreisverkehr Siegendorf endete die wilde Flucht abrupt. Der Drogenlenker krachte mit seinem Audi gegen einen vor ihm fahrenden Wagen. Er versuchte noch weiterzufahren - durch den Aufprall war das Fahrzeug aber so stark beschädigt, dass er aufgeben musste. Wie durch ein Wunder wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt.