Mayhem: Die Angst vor der dunklen Provokation

Depression. Fadesse. Ausweglosigkeit. Per Yngve Ohlin alias Dead, Frontmann der norwegischen Black-Metal-Band Mayhem, sieht keinen Ausweg mehr aus seinem geistigen Zirkel der Verdammnis und nimmt sich am 8. April 1991 im Bandhaus im beschaulichen Kråkstad das Leben. Zuerst versucht er sich die Pulsadern aufzuschlitzen, doch als das nicht funktioniert, setzt er seinem Leben mit einer Schrotflinte ein Ende. Als Bandkollege und Gitarrist Euronymous alias Øystein Aarseth die Leiche findet, fotografiert er diese erst und geht erst dann zur Polizei und informiert die Bandkollegen. Er sammelt davor auch Schädelstücke, die er später an Freunde im „inneren Zirkel“ verteilen wird und das Foto der Leiche mit der klaffenden Schädelwunde landet 1995 auf dem Cover des Bootleg-Albums „Dawn Of The Black Hearts“. Was wie eine fantasievolle Horrorstory anmutet, passierte tatsächlich in der norwegischen Einöde bei Oslo und wurde letztes Jahr unter dem Titel „Lords Of Chaos“ verfilmt.