Djokovic macht mit Berrettini kurzen Prozess

Djokovic hat einmal mehr gezeigt, dass ihm der Schauplatz London einfach liegt. Erst vor wenigen Monaten hat er im Westen der Stadt zum fünften Mal in Wimbledon triumphiert, in der O2-Arena im Osten hat er auch vier seiner fünf ATP-Finals-Titel gewonnen. „Es fühlt sich großartig an, wieder hier zu sein. Natürlich hatte ich früher in diesem Jahr schon einen tollen Aufenthalt hier in London, habe in Wimbledon sehr gut gespielt und über die Jahre auch wirklich gut in dieser Arena gespielt“, meinte ein zufriedener „Djoker“.