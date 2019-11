„Krone“ lädt zu Kabarettabend mit Alex Kristan

Zehnmal zwei Eintrittskarten

Wer jetzt neugierig geworden ist, kann den Komiker bald auch in Tirol live erleben: Am 28. November in der Grenzlandhalle in Kössen und am 17. Dezember im Kultur Quartier Kufstein. Die „Krone“ verlost für beide Termine jeweils fünfmal zwei Eintrittskarten! Mit etwas Glück kann man dem „Insassen“ gratis einen kleinen Besuch abstatten.