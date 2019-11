Hälfte der Briten fürchtet Ende des Königreichs

Beim Brexit-Referendum 2016 stimmten die Schotten und die Nordiren mehrheitlich für einen Verbleib in der EU, die Engländer und die Waliser hingegen mehrheitlich dagegen. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon von der Scottish National Party (SNP) will noch vor Weihnachten in London ein zweites Unabhängigkeitsreferendum beantragen.