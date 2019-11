Die schnelle Lösung war so einfach

Gemeindevertreter machen sich der Untreue strafbar, falls sie die Zahlungen der Austrian Power Grid (APG) nicht annehmen und die Verträge nicht unterschreiben. Mit dieser Warnung versetzte vergangene Woche Landeshauptmann Wilfried Haslauer die betroffenen 380-kV-Gemeinden in Angst und schrecken. Bereits am Mittwoch wurde die Lösung für das Problem gefunden: Im Landtag beschlossen alle fünf Parteien einstimmig die Einführung eines neuen Punktes in der Gemeindeordnung, die den Fall der Untreue aushebelt indem die Gemeinden nicht mehr verpflichtet sind, Geld anzunehmen, wenn sie das aus triftigen Gründen nicht wollen. Der Anstoß dazu kam vom blauen Abgeordneten Andreas Schöppl, der wie Haslauer Anwalt ist. Gut. Problem gelöst. Schnell und einfach. Dem waren unterschiedliche Gutachten zur Lage vorausgegangen. Eugendorf war sich zum Beispiel sicher, bei einer Ablehnung des Vertrags nicht belangt zu werden. Dann kam ein Gutachten des Landes, welches das Schlimmste fürchtete. Anstatt aber gleich die Lösung für das Problem zu liefern, oder zumindest zu suchen, forderte Haslauer die Gemeinden Auf, den Vertrag der APG zu unterschreiben. Eine Lösung also für den Betreiber APG und nicht für die heimischen Gemeinden, wie sie dann im gestrigen Landtagsausschuss gefunden wurde.