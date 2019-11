Ist Nobelpreisträger Handke ein „Jugoslawe“?

Eine US-Plattform hat in der Nationalbibliothek einen Reisepass Handkes ausgegraben, der am 15. Juni 1999 in der jugoslawischen Botschaft in Wien ausgestellt wurde. Handkes Nationalität wird darin als „Jugoslovensko“ angegeben. Der Pass wurde fast gleichzeitig mit US-Bombardements auf Serbien ausgestellt. War es für Handke etwa eine Art Solidarisierung?