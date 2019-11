Avdijaj und der tiefe Fall

Vier Monate war der mittlerweile 23-Jährige heuer vereinslos, ehe er im Sommer bei Trabzonspor unterkam. Wenn die Türken heute in der Europa League gegen Krasnodar antreten, wird Donis wohl auf der Bank Platz nehmen. Mehr als Kurzeinsätze schauen für das ehemalige Ausnahmetalent auch dort nicht heraus.

Unter Foda gereift

Was auch Franco Foda bedauert. Der Teamchef schaffte es in seiner Ära bei Sturm als letzter Trainer, Avdijaj zu bändigen und in die Spur zu bringen. „Schade, dass Donis nicht mehr aus seiner Laufbahn macht. Ich hoffe, es macht bei ihm noch Klick und er legt die Karriere hin, die aufgrund seines Potenzials ja möglich ist. “