Schlägerei und schwere Ausschreitungen in Salzburg

In der Stadt Salzburg ist in der Nacht auf Sonntag ein Rauferei auf der Fortgehmeile Rudolfskai eskaliert. Als die Polizei einschreiten wollte, wurden den Beamten Glasflaschen und Gegenstände entgegengeschleudert. Erst nach Stunden konnte ein Großaufgebot von rund 50 Polizisten die Situation beruhigen. Fünf Verdächtige wurden festgenommen, ein Polizist wurde durch eine Flasche am Arm verletzt.