Wer saß am Steuer? „Frontaler“ fordert 5 Verletzte

Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein 28-jähriger Einheimischer am Steuer gesessen sein. Dieser war, zusammen mit zwei Freunden, gegen 20.15 Uhr auf der B 173 von Söll kommend in Richtung Kufstein unterwegs, als es bei Schwoich zum verheerenden Unfall kam. „Er konnte sich offenbar nach einem Überholmanöver nicht mehr rechtzeitig einordnen und prallte gegen den entgegenkommenden Pkw der 35-jährigen Einheimischen, in dem sich auch deren zwölfjährige Tochter befand“, hieß es vonseiten der Ermittler.