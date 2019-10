Mann (30) in Berlin vor U-Bahn gestoßen - tot

In Berlin-Kreuzberg ist in der Nacht auf Mittwoch im U-Bahnhof Kottbusser Tor im Zuge eines Streits ein 30-jähriger Mann auf die Gleise gestoßen worden. Ein in diesem Moment in die Station einfahrender Zug der Linie 8 überrollte den Mann, der noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen erlag. Laut „Bild“ ist das Opfer ein Iraner, der einen Rollstuhlfahrer beschützen wollte und deshalb sterben musste.